Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 7.)

Ljubljana, 20. julija - Tuje tiskovne agencije so danes povzele poročanje Slovenske tiskovne agencije o tem, da je bilo v Sloveniji v ponedeljek zabeleženih največ novih primerov koronavirusa od sredine junija. Pisale so tudi o srečanju evropskih okoljevarstvenih ministrov, ki je potekalo v Sloveniji, in o poslabšanju položaja svobode in pluralizma medijev v Sloveniji.