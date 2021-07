Primorske novice o svežnju predlogov Fit to 55 (21. 7.)

Koper, 20. julija - Marica Uršič Zupan v komentarju Glava v vodi, fige v žepu piše o svežnju predlogov, ki ga je Evropska komisija sprejela dva dni pred poplavami v Nemčiji in Belgiji. Sveženj Fit to 55 bi naj EU pripravil na 55-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 v primerjavi z letom 1990. Avtorica opozarja, da bi ta moral biti širši.