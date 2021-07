Krivec: Ne bomo silili z zakoni, ki bi delali težave v koaliciji in v razmerju do opozicije

Ljubljana, 22. julija - Koalicija si bo po besedah vodje poslanske skupine SDS Danijela Krivca vzela oddih, pregledala prioritete do rednih volitev ter tako nadaljevala delo. "Ne bomo pa silili z zakoni, ki bi delali težave znotraj koalicije in v razmerju do opozicije. To nima smisla," je v izjavi za STA glede politične jeseni napovedal Krivec.