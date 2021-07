Merklova ob obisku poplavnih območij zagotovila takojšnjo neposredno pomoč

Köln, 20. julija - Nemška kanclerka Angela Merkel je danes že drugič v nekaj dneh obiskala zahod Nemčije, ki so ga prizadele smrtonosne poplave. Prizadetim je zagotovila takojšnjo neposredno pomoč in ocenila, da bo trajalo več mesecev, preden bodo znova vzpostavili cestne in železniške povezave na območju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.