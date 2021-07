Ljubljanska borza: Krkine delnice pred izplačilom dividend ob štiri odstotke

Ljubljana, 20. julija - Dva dneva pred izplačilom dividend so se delnice Krke danes na Ljubljanski borzi pocenile za 4,09 odstotka, potem ko so že v ponedeljek izgubile 1,35 odstotka vrednosti. Pocenile so se tudi delnice NLB in Telekoma Slovenije. Borzni posredniki so sklenili za nekaj manj kot milijon evrov poslov, indeks SBI TOP se je znižal za 1,28 odstotka.