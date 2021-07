Vreme: Popoldne sončno, v notranjosti plohe in nevihte

Ljubljana, 20. julija - Popoldne bo povečini sončno, v notranjosti bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, v krajih z burjo okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo prevladovalo sončno vreme, predvsem v petek popoldne lahko v gorskem svetu nastane kakšna nevihta.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je manjše višinsko jedro hladnega zraka, ki bo danes vplivalo tudi na vreme pri nas. Od severovzhoda k nam priteka razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo delno jasno, ob severnem Jadranu bo suho, drugod pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Burja v Kvarnerju bo popoldne prehodno ponehala. V sredo bo pretežno jasno, le na območju Alp bodo popoldne možne posamezne nevihte. Predvsem dopoldne bo v Kvarnerju še pihala šibka burja.