New York, 20. julija - Tečaji delnic na borzah v New Yorku so današnje trgovanje začeli neenotno. Kot poročajo tuje agencije, vlagatelje na eni strani skrbi širjenje različice novega koronavirusa delta, na drugi pa pozdravljajo četrtletne poslovne rezultate, ki jih te dni objavljajo nekatera podjetja.