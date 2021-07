Ministrstvo se bo v roku odzvalo na mnenje računskega sodišča glede zagotavljanja informacijske podpore CSD

Ljubljana, 20. julija - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo mnenje računskega sodišča, da je bilo ministrstvo delno učinkovito pri zagotavljanju informacijske podpore delovanju CSD, podrobno preučilo in v 90 dneh predložilo odzivno poročilo. Napovedujejo tudi, da bo ministrstvo pri nadaljnjem delu upoštevalo navodila in priporočila sodišča.