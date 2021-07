Podgoršek s koordinacijo Via Campesina o prioritetah na področju kmetijstva

Ljubljana, 20. julija - Minister za kmetijstvo Jože Podgoršek se je danes preko video povezave sestal s predstavniki Evropske koordinacije Via Campesina. Predstavil jim je ključne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU s poudarkom na reformi skupne kmetijske politike, strategiji Od vil do vilic ter strategiji o biotski raznovrstnosti.

Kot so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je Podgoršek izpostavil, da bo ena izmed ključnih nalog nadaljevanje formalnega sprejetja zakonodajnega svežnja na novo sprejete skupne kmetijske politike in priprava strateških načrtov držav članic. Navedel je, da nas je epidemija covida-19 opozorila na strateški pomen preskrbe s hrano v EU.

"Posebno pozornost bomo posvetili sporočilu o načrtu ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih za zagotavljanje preskrbe s hrano in zanesljivo preskrbo s hrano," je dejal in dodal, da bo Slovenija posebno pozornost namenila tudi akcijskemu načrtu za ekološko kmetovanje. Skupaj z Evropsko komisijo bo na sejmu Agra organizirala tudi mednarodno konferenco na to temo, je napovedal.

Podgoršek je poudaril še dolgoročno vizijo za razvoj podeželja in vlogo žensk na podeželju, modernizacijo oz. digitalizacijo in izboljšanje komunikacije med urbanim in ruralnim okoljem. Kot pomembno temo predsedovanja je izpostavil izboljšanje položaja kmetov v verigi preskrbe s hrano.

Ključna naloga na področju ribištva bo ohranjanje trajnostnega ribolova s poudarkom na malem priobalnem ribolovu in ohranjanju ribiške tradicije v obalnih skupnostih. "Naša glavna prizadevanja bodo usmerjena v sprejetje treh uredb o ribolovnih možnostih za leto 2022. Posebno pozornost bomo namenili predlogu uredbe o določitvi ribolovnih možnosti v Atlantiku in Severnem morju ob upoštevanju, da bodo pri teh prizadevanjih izidi posvetovanj med EU ter Združenim kraljestvom in Norveško imeli pomembno vlogo," je dejal.

Kot prednostno nalogo na področju gozdarstva je izpostavil sprejem nove strategije EU za gozdove. Na področju varnosti bo slovensko predsedstvo največ pozornosti posvetilo zagotavljanju varnosti hrane za potrošnike in zaščito visokih standardov EU v okviru trgovinskih sporazumov. Med prednostnimi nalogami bo tudi zaščita dobrobiti živali.

Evropska koordinacija Via Campesina je organizacija, ki deluje v okviru Mednarodnega gibanja kmetov. Trenutno združuje 31 nacionalnih in regionalnih kmetijskih in podeželskih organizacij s sedežem v 21 evropskih državah. Njihov glavni cilj, ki izhaja iz pravice do suverenosti hrane, je zaščita pravic kmetov in sezonskih delavcev ter spodbujanje raznolikega in trajnostnega družinskega in kmečkega kmetovanja.