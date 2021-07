Dušanbe, 20. julija - V Tadžikistanu je v zemeljskih plazovih umrlo najmanj deset ljudi, še dva človeka pogrešajo, so danes sporočili iz tamkajšnje civilne zaščite. Plazovi so uničili tudi številne hiše, ceste, mostove in električno napeljavo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.