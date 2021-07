V Egiptu odkrili ostanke starodavnega plovila in pogrebnega kompleksa potopljenega mesta

Kairo, 20. julija - V Egiptu so arheologi med podvodnimi izkopavanji naleteli na ostanke plovila in grškega pogrebnega kompleksa na območju starodavnega potopljenega mesta Thonis - Heracleion. Mesto ob izlivu enega od rokavov Nila v Sredozemsko morje je bilo nekdaj živahna metropola in glavno egiptovsko sredozemsko pristanišče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.