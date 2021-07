Pred 70 leti se je rodil igralec in komik Robin Williams

Chicago, 21. julija - Pred 70 leti se je v Chicagu rodil Robin Williams, ki je v igralski karieri ustvaril prepoznavne vloge v filmih, kot so so Dobro jutro, Vietnam, Očka v krilu in Društvo mrtvih pesnikov. Za vlogo učitelja v filmu Dobri Will Hunting je prejel oskarja. Igralec in komik, ki se je spopadal z odvisnostmi in depresijo, si je leta 2014 sam vzel življenje.