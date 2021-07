V ZSSS spor zaradi odpovedi gorenjskemu sindikalistu Jemcu

Ljubljana, 20. julija - V Svobodnem sindikatu Slovenije, Sindikatu Glosa in Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije so ogorčeni nad odpovedjo delovnega razmerja sekretarju v gorenjski območni organizaciji ZSSS Mateju Jemcu. Prepričani so, da gre za nezakonito odpoved, prst pa uperjajo v generalnega sekretarja ZSSS Boštjana Medika, pa tudi predsednico ZSSS Lidijo Jerkič.