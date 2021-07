Prireditelji iger v Tokiu našli ugandskega atleta

Tokio, 20. julija - Prireditelji olimpijskih iger v Tokiu so sporočili, da so našli člana ugandske olimpijske reprezentance, ki so ga pogrešali od prejšnjega tedna. Dvajsetletnega dvigalca uteži Juliusa Ssekitoleka so našli v provinci Mie, 170 kilometrov oddaljeni od kraja, kjer so ga videli nazadnje, je sporočila tamkajšnja policija.