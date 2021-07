Okoljski ministri na Brdu pri Kranju izmenjali prva mnenja glede svežnja Pripravljeni na 55

Brdo pri Kranju, 20. julija - Okoljski ministri EU so na današnjem neformalnem srečanju na Brdu pri Kranju izmenjali prva mnenja glede zakonodajnega svežnja Pripravljeni na 55. Pozdravili so pripravo svežnja in se strinjali, da predstavlja dobro osnovno za nadaljnje usklajevanje, je na novinarski konferenci po srečanju dejal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.