Na Gallusovem nabrežju v Ribnici začeli nameščati nadomestno brv prek Bistrice

Ribnica, 20. julija - Na Gallusovem nabrežju v Ribnici so danes položili osnovno jekleno konstrukcijo za namestitev nove brvi prek potoka Bistrica. Staro in odsluženo brv so namreč pred približno mesecem porušili, nova pa bo končno podobo dobila do konca avgusta, so na ribniški občini povedali za STA. Vrednost naložbe so ocenili na nekaj več kot 90.000 evrov.