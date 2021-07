Velazquezova slika Predice v Muzeju Prado z inovativno rešitvijo uokvirjanja

Madrid, 21. julija - Eno od mojstrovin evropske umetnosti, Velazquezovo sliko Predice, ki je nastala okoli leta 1657, so v madridskem muzeju Prado razstavili z novim okvirjem. Tako so zakrili poznejše dodatke iz 18. stoletja in gledalcu omogočili, da sliko doživi takšno, kot si jo je zamislil Velazquez.