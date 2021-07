Zunanji ministri C5 svarijo, da pandemije covida-19 še ni konec

Praga, 20. julija - Čeprav so razmere z vidika novega koronavirusa trenutno boljše, kot so bile pred nekaj meseci, pandemije še nikakor ni konec, so se danes v češkem Melniku strinjali zunanji ministri petih srednjeevropskih držav - Slovenije, Avstrije, Češke, Slovaške in Madžarske - ter skupaj pozvali k pospešitvi cepljenja proti covidu-19.