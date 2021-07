Adelaide še eno od avstralskih mest, ki jih je doletelo zaprtje

Adelaide, 20. julija - Adelaide je danes postalo zadnje v vrsti avstralskih mest, v katerih so zaradi izbruha okužb z novim koronavirusom odredili zaprtje. Potem ko so potrdili vsega pet lokalnih primerov okužbe, so oblasti v zvezni državi Južna Avstralija, katere prestolnica je Adelaide, sporočile, da so se po zgledu drugih mest odločile za ustavitev javnega življenja.