Zaradi okvare vozila je oviran promet na podravski avtocesti med razcepom Draženci in Hajdino proti Mariboru.

Na mejnem prehodu Dragonja je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba med eno in dve uri, na mejnem prehodu Sečovlje do ene ure, na mejnih prehodih Gruškovje in Jelšane pa približno pol ure.

Na mejnem prehodu Obrežje je pri vstopu za tovorna vozila čakalna doba med eno in dve uri.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si