Korošice po dobrih petih letih na polovici do sešitega gobelina velikega formata

Ravne na Koroškem, 20. julija - Od decembra 2015 na Ravnah na Koroškem v okviru Koroškega medgeneracijskega centra vztrajne šivilje šivajo gobelin v velikosti dva krat tri metre. Ocenjujejo, da so približno na polovici in da ga bodo sešile v petih do šestih letih, je ob današnji predstavitvi projekta povedala akademska slikarka in mentorica Katja Felle, ki je zasnovala motiv.