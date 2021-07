Na vzhodu Hrvaške po neurju poplave

Zagreb, 20. julija - Močno neurje z dežjem, ki je v ponedeljek popoldan in zvečer zajelo vzhod Hrvaške, je povzročilo poplave na območjih Županje in Našic. Voda je poplavila številne hiše in prometnice v Županji in sosednjih vaseh. Podobno je bilo na območju Našic, kjer so posamezni deli mesta začasno ostali brez oskrbe z elektriko.