Cummings: Johnson proti zaprtju, saj da za covidom umirajo le starci

London, 20. julija - Britanski premier Boris Johnson se je lani jeseni, ko so začele okužbe z novim koronavirusom na Otoku hitro naraščati, močno upiral zaprtju javnega življenja, saj je ocenjeval, da zaradi covida-19 načeloma umirajo le ljudje, starejši od 80 let. To in še marsikaj drugega je medijem razkril Dominic Cummings, nekdanji Johnsonov svetovalec.