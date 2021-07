Na brežiškem starem mostu prek Krke bodo ulili novo betonsko ploščad

Brežice, 20. julija - Na brežiškem starem železnem mostu prek Krke, ki je del kompleksa mostov, ki Savo in Krko prečita tik pred njunim zlitjem, so med lani začeto prenovo odstranili odsluženo betonsko ploščad z voziščem. To bodo konec meseca nadomestili z ulitjem nove betonske ploščadi, prenovljeni most pa naj bi bil po zagotovilu izvajalca nared konec septembra.