Kegljaško SP v Sloveniji za mlajše kategorije potrjeno

Ljubljana, 20. julija - Mednarodna kegljaška zveza je dokončno potrdila, da bo svetovno prvenstvo za mlade v Sloveniji. Mlajši člani do 23. leta in mladinci bodo v drugi polovici avgusta tekmovali na kegljiščih v Kranju in Kamniku, kjer bo tudi svetovni pokal za najmlajšo starostno kategorijo (U-14).