Londonska dvorana Royal Albert Hall praznuje 150 let

London, 20. julija - Priznana londonska dvorana Royal Albert Hall letos praznuje 150. obletnico ustanovitve. V okviru pestrega jubilejnega programa, ki bo trajal do konca leta 2023, so v ponedeljek pripravili posebni koncertni dogodek, s katerim so prvič po začetku pandemije covida-19 v celoti napolnili dvorano. Koncert si je ogledalo 5000 obiskovalcev.