Kitajska zanika napad na Microsoftov strežnik

Canberra/Washington, 20. julija - Kitajska je danes ostro zanikala obtožbe ZDA, da stoji za velikim kibernetskim napadom na Microsoft, in s prstom pokazala na same ZDA, češ da so prav one "svetovni prvak" v kibernetskih napadih. Napadla je tudi ameriške zaveznice, ki so se priključile redki skupni izjavi, v kateri obsojajo napad, poroča francoska tiskovna agencija AFP.