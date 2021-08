Tokio 2020 v izjavah članov slovenske odprave

zbral Gorazd Jukovič

Tokio, 8. avgusta - Olimpijske igre so skupek velikih zmag in bolečih porazov, predvsem pa izjemnega človeškega truda vseh sodelujočih. Sledi pregled olimpijskega dogajanja, povezanega s slovenskimi nastopi, skozi izbrane citate članov slovenske odprave na igrah 32. olimpijade.

"Upam, da sem odprl vrata za vse slovenske športnike na OI. Pokazal sem, da se da. Vem, da so dobro pripravljeni in upam, da bomo pobrali čim več odličij."

- bronasti kolesar Tadej Pogačar po osvojeni medalji na cestni dirki na prvi dan tekmovanj za Slovenijo (24. 7.)

"A kaj naj. Jaz bi sodil drugače, nisem pa sodnik."

- judoist Adrijan Gomboc o porazu v četrtfinalu kategorije do 66 kg po treh kaznih proti Južnokorejcu Baulu Anu; na koncu je osvojil 7. mesto (25. 7.)

"Lahko rečem, da je bila to vožnja kariere, če mogoče ne najboljša, pa najboljša v pomembnem trenutku."

- zlati kanuist Benjamin Savšek o prvih vtisih po zmagi v slalomu (26. 7.)

"Če komu privoščim, privoščim njej."

- srebrna judoistka Tina Trstenjak po tem, ko je v finalu morala priznati premoč Francozinji Clarisse Agbegnenou, sicer njeni dobri prijateljici (27. 7.)

"To sezono sem vlagal mnogo mnogo več fokusa v kronometer. Tole danes je super lepa nagrada. Predvsem želim uživati v tej medalji, za vedno bo zapisana, za vedno mi bo ostala."

- zlati slovenski kolesar Primož Roglič po zmagi v cestnem kronometru (28. 7.)

"Do zdaj ne čutim pritiska za kolajno. Ne obremenjujem se z mislijo na kolajno, Tokio bom zadovoljen zapustil že, če bom vedel, da sem dal vse od sebe"

- slovenski metalec diska Kristijan Čeh pred nastopom v kvalifikacijah; v finalu je osvojil 5. mesto (29. 7.)

"S tako vožnjo, ki sem jo pokazal danes, enostavno ne moreš v finale. V taki konkurenci in s takima dvema napakama zagotovo nimaš kaj 'praskati'."

- slovenski kajakaš Peter Kauzer po tem, ko sem mu ni uspelo prebiti v finale slaloma; na koncu je osvojil 12 mesto (30. 7.)

"Rajmond Debevec je vedno govoril, da je finale olimpijskih iger nekaj drugega, da ti puška z rok pade. Tudi zato sem vesela, da sem psihično zdržala, saj tega na opisan način nisem čutila."

- prva slovenska ženska finalistka olimpijskih iger v strelstvu Žiga Dvoršak o nastopu v finalu v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov, v katerem je osvojila 7. mesto (31. 7.)

"Imamo močno ekipo, kar se je pokazalo prav danes, ko Luka ni dal največ točk in to je tisto, kar je najbolj pomembno in me veseli."

- selektor košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić po zmagi nad Španijo v zadnji tekmi predtekmovanja; ob agresivnejši obrambi nasprotnika nad Luko Dončićem so se izkazali številni slovenski košarkarji (1. 8.)

"Pričakovanja sem definitivno izpolnil, nazadnje sem bil tako hiter leta 2018. Veseli me, da sem na najpomembnejšem tekmovanju dosegel dva osebna izida sezone, kar je tisto, kar nekaj šteje."

- atlet Luka Janežič po osvojenem 15. mestu v teku na 400 metrov (2. 8.)

"To je eden najhujših trenutkov moje kariere. Zgodil se je v najslabšem možnem trenutku, na olimpijskih igrah se mi je pripetilo to, kar se mi ni v vsej karieri. Žalostna sem, težko bo to preboleti."

- kajakašica Špela Ponomarenko Janić po napaki v polfinalu, ko sta se v dvojcu z Anjo Osterman tik pred ciljem prevrnili in ostali brez finala in celo brez olimpijske uvrstitve (3. 8.)

"Dala sem vse od sebe, v cilj sem pritekla 'mrtva'."

- atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek po osvojenem šestem mestu in novim slovenskim rekordom na 3000 m z zaprekami (4. 8.)

"Nikomur ne smemo ničesar očitati ... Prav Klemen je tisti, ki nas je iz zaostanka pripeljal v položaj za zmago."

- selektor košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić po porazu z eno točko razlike v polfinalu s Francozi o neuspešnem polaganju Klemna Prepelića za zmago v izteku tekme (5. 8.)

"Jaz!"

- zlata plezalka Janja Garnbret po zmagi v olimpijskih kombinaciji na novinarsko vprašanje o tem, kdo je najboljša plezalka na svetu (6. 8.)

"Ponosen sem na to ekipo. Žal mi je za navijače, vem, da so vsi navijali za nas. Tudi mi smo si kolajno želeli, morda smo bili na obeh tekmah malce preveč čustveni, obnašati bi se morali drugače, a tudi nas so po teh dveh mesecih dela in borbe preplavila čustva."

- košarkarski superzvezdnik Luka Dončić po porazu z Avstralijo v tekmi za 3. mesto. (7. 8.)