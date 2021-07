Newyorške borze končale v rdečem

New York, 19. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Osrednji indeksi so izgubili več kot odstotek vrednosti. Znižale so se tudi cene nafte in zlata. Širjenje različice novega koronavirusa delta povzroča skrbi glede okrevanja gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.