Delo o podnebnih spremembah in naravnih katastrofah (20. 7.)

Ljubljana, 19. julija - Barbara Zimic v komentarju Človek in narava piše o podnebnih spremembah in naravnih katastrofah, ki jih doživljamo vedno več. Avtorica poudarja, da si človek že milijone let podreja naravo in je pri tem celo izjemno uspešen, a narava vseeno občasno pokaže, da ona postavlja pravila. Naravne katastrofe so čedalje pogostejše in vse hujše.