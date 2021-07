Predsedniki Gruzije, Moldavije in Ukrajine na srečanju z Michelom za evropsko prihodnost držav

Batumi, 19. julija - Voditelji Gruzije, Moldavije in Ukrajine so se danes v gruzijskem mestu Batumi sestali s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom. Ta je srečanje označil za pomemben mejnik. Predsedniki pa so se v skupni izjavi zavezali, da bodo sodelovali za evropsko prihodnost svojih držav.