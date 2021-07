V Prilozju pri Metliki obeležili prvi dan slovensko-izraelskega prijateljstva

Metlika, 19. julija - V Prilozju pri Metliki so prvič obeležili dan slovensko-izraelskega prijateljstva v spomin na skupen boj proti nacizmu in fašizmu med drugo svetovno vojno. Hkrati so obeležili 100. obletnico rojstva izraelske junakinje Hane Seneš, ki je takrat kot padalka pristala v Beli krajini. Poudarili so, da gre za junaško zgodbo, ki je naroda povezala.