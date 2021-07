Po predlogu koalicijske pokojninske novele bo na boljšem več skupin prejemnikov pokojnin

Ljubljana, 19. julija - V NSi, SDS in SMC so v DZ vložili predlog pokojninske novele, po katerem bi bile nekatere skupine med zdajšnjimi in bodočimi prejemniki pokojnin na boljšem. Tako bi se denimo prostovoljno vključenim v obvezno zavarovanje po pokojninski reformi iz leta 1999 to zavarovanje štelo kot pokojninska doba brez dokupa tudi po zadnji reformi iz leta 2012.