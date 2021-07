Znana španska košarkarska reprezentanca, tekmica Slovenije na OI

Madrid, 19. julija - Španki košarkaški selektor Sergio Scariolo je objavil seznam 12 igralcev, ki se bodo na olimpijskih igrah v Tokiu v predtekmovanju pomerili s Slovenijo. Med njimi so člani ekip NBA Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves), Marc Gasol (Los Angeles Lakers), Willy Hernangomez (New Orleans Pelicans) in Juancho Hernangomez (Minnesota Timberwolves).