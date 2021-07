EU z novima zavezništvoma za pospešitev razvoja nove generacije mikročipov

Bruselj, 19. julija - Evropska komisija je danes oznanila začetek zavezništva za procesorje in polprevodniške tehnologije ter zavezništva za industrijske podatke, najsodobnejše tehnologije in računalništvo v oblaku. Kot so sporočili iz Bruslja, bosta novi zavezništvi med drugim pospešili razvoj nove generacije mikročipov.