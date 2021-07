Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 19. julija - Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, na severovzhodu bo še pihal severni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo sprva sončno, sredi dneva in popoldne bo v notranjosti nastajala spremenljiva oblačnost, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek kaže na sončno vreme, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna.

Vremenska slika: Plitvo ciklonsko območje se je umaknilo nad vzhodni in južni Balkan. Od severovzhoda priteka k nam postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo razjasnilo, tudi v sosednjih pokrajinah Hrvaške bodo krajevne padavine ponehale. Ob Jadranu bo še pihala šibka burja. V torek bo delno jasno, na območju Alp se bodo že dopoldne začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne širile proti jugu. Ob Jadranu bo suho in sončno.