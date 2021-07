Dva kilometra dolg zastoj je pred predorom Karavanke proti Sloveniji, predor občasno zapirajo. Zastoji so tudi na severni ljubljanski obvoznici pred delovno zaporo v obe smeri.

Zaradi pnevmatike in okvare tovornega vozila je oviran promet na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru.

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje. Vozniki osebnih vozil za vstop v državo na mejnem prehodu Sečovlje čakajo več kot dve uri, na mejnih prehodih Gruškovje in in Dragonja do ene ure, na Obrežju in Jelšanah pa do 30 minut. Vozniki osebnih vozil za izstop iz države na mejnih prehodih Sečovlje, Gruškovje, Dragonja, Obrežje in Jelšane čakajo do 30 minut. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki tovornih vozil za vstop v državo čakajo eno uro in 30 minut, na Obrežju pa do ene ure.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si