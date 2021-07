Ljubljanska borza: SBI TOP s padcem

Ljubljana, 19. julija - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi padel za 1,35 odstotka in trgovanje sklenil pri 1142,78 točke. Med blue chipi prve kotacije so največji padec zabeležile delnice NLB, ki so se pocenile za več kot štiri odstotke. Vlagatelji so opravili za nekaj več kot 1,4 milijona evrov poslov, največ z delnicami Krke in NLB.