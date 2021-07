New York, 19. julija - Tečaji delnic na borzah v New Yorku so trgovalni teden začeli s padcem, osrednji indeksi so v začetnem delu trgovanja izgubili več kot odstotek vrednosti. Širjenje različice novega koronavirusa delta povzroča skrbi glede okrevanja gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.