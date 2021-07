Projekt Europe Readr odslej tudi na avstrijskih vlakih

Dunaj, 19. julija - Na pobudo slovenskega veleposlaništva na Dunaju bodo lahko potniki na več kot 300 vlakih Avstrijskih zveznih železnic (ÖBB) dostopali do literature v okviru digitalne platforme Europe Readr, ki omogoča brezplačen dostop do knjig v vseh uradnih jezikih EU. Vodilni kulturno-promocijski projekt predsedovanja Svetu EU so danes predstavili na Dunaju.