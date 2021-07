Robinhood ob vstopu na borzo pričakuje vrednotenje v višini 35 milijard dolarjev

Washington, 19. julija - Spletna investicijska platforma Robinhood ocenjuje, da bo njena vrednost ob vstopu na borzo ocenjena na do 35 milijard dolarjev. Delnice namerava ponuditi za od 38 do 42 dolarjev za kos, s čimer bi bila prva javna ponudba delnic (IPO) vredna do 2,3 milijarde dolarjev, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP razvidno iz vloge regulatorju.