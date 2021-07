Križanič ne bo prevzel direktorskega mesta v domu starejših v Fužinah

Ljubljana, 19. julija - Kandidat za direktorja doma starejših v Fužinah v Ljubljani Matej Križanič, ki ga je svet zavoda izbral med petimi kandidati, se je odločil, da zaradi pritiskov in osebnih diskreditacij ne prevzame novega delovnega mesta, je napovedal. V svetu zavoda njegove odločitve uradno še niso prejeli in je zato ne morejo komentirati, so dejali za STA.