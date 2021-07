Na Cipru v izgredih nasprotnikov cepljenja ranili 12 policistov

Nikozija, 19. julija - Na Cipru so na protestu proti omejitvenim ukrepom in cepljenju proti covidu-19 v nedeljo izbruhnili izgredi. Jezna množica je vdrla v prostore televizije Sigma in uničevala predmete, pred stavbo pa so zažigali avtomobile in metali kamenje. V izgredih je bilo ranjenih najmanj 12 policistov, od tega dva huje, so danes poročali ciprski mediji.