Slovenjgraška bolnišnica je nekoliko sprostila pogoje glede obiskov bolnikov

Slovenj Gradec, 19. julija - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so nekoliko sprostili omejitve pri obiskih bolnikov. Po novem so dovoljeni obiski svojcev bolnikov, ki so v bolnišnični obravnavi več kot sedem dni. Za 15 minut jih lahko vsak delovni dan obišče ena zdrava osebe, ki pa mora izpolnjevati pogoj preboleli, cepljeni ali testirani (PCT), so sporočili iz bolnišnice.

Obiski bolnikov, ki so v bolnišnici več kot sedem dni, so dovoljeni vsak delovni dan med 15. in 17. uro, obiskovalci pa morajo imeti veljavno potrdilo, da so preboleli covid-19, pri čemer potrdilo velja šest mesecev od pozitivnega testa. Velja tudi potrdilo o cepljenju proti covidu-19 ali pa potrdilo o opravljenemu negativnem PCR testu, ki ni starejši od 72 ur.

Izjeme so zdrav starš ob hospitaliziranem otroku, svojec kritično bolnega ter partner pri porodu. Zanje so obiski možni v dogovoru z osebjem na oddelku, so navedli v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

Vsi obiskovalci morajo uporabljati varovalno zaščitno opremo po navodilu zdravstvenega osebja oddelka.