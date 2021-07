Policija in notranje ministrstvo v nekaj letih v nove poslovne prostore

Ljubljana, 19. julija - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs in predstavnika vodstva Družbe za svetovanje in upravljanje (DSU) so danes podpisali pogodbo o zagotavljanju poslovnih prostorov za notranje ministrstvo in policijo. Službi bosta nove prostore dobili v južnem delu Litostroja, poslopje pa naj bi predvidoma zgradili v naslednjih štirih letih.