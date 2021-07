Na Dunaju ples kroglic v evropski ligi in evropskem pokalu

Ljubljana, 19. julija - Na sedežu Evropske rokometne zveze na Dunaju bodo v torek ob 11. uri opravili žreb parov 1. kroga evropske lige in 2. kroga evropskega pokala za moške in ženske. V bobnu bodo štiri slovenske ekipe: v evropski ligi Trimo Trebnje in Celje Pivovarna Laško, v evropskem pokalu pa Jeruzalem Ormož v moški in Mlinotest Ajdovščina v ženski konkurenci.