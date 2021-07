Za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Luciji in Sevnici tudi evropska sredstva

Ljubljana, 19. julija - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Luciji in Sevnici. Za projekt v Luciji bo kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 843.000 evrov, za projekt v Sevnici pa nekaj manj kot 466.000 evrov, so sporočili iz omenjene službe.