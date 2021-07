Unovčevanje novih bonov hitro raste

Ljubljana, 19. julija - Število unovčenih bonov, ki so jih na podlagi pred kratkim uveljavljenega interventnega zakona za pomoč ob epidemiji v petek prejeli vsi prebivalci Slovenije, hitro raste. Od petka do danes zjutraj jih je bilo unovčenih že 9177, še 5835 jih je bilo rezerviranih, so sporočili iz Finančne uprave RS (Furs).