Izidom referenduma bodo prišteli še glasovnice iz tujine

Ljubljana, 19. julija - Člani volilnih komisij so danes začeli štetje referendumskih glasovnic, ki so prispele po pošti iz tujine. Te sicer izida referenduma o noveli zakona o vodah ne morejo spremeniti, saj je na glasovanju 11. julija vladno novelo zavrnilo 86,69 odstotka volivcev. Nov delni izid glasovanja bodo objavili v torek do 11. ure, so danes sporočili z DVK.