Poklukar: Solidarnost naj bo sinonim za cepljenje proti covidu-19

Metlika, 19. julija - Minister za zdravje Janez Poklukar je danes obiskal Zdravstveni dom Metlika, kjer se je s predstavniki zdravstvenih domov jugovzhodnega dela države in Posavja pogovarjal o cepljenju proti covidu-19 in obvladovanju epidemije na terenu. Ocenil je, da so Slovenci solidarni, solidarnost pa naj bo po njegovem mnenju sinonim za cepljenje.